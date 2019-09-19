В администрации Приморского района разъяснили ситуацию с квартирой многодетной семьи

В администрации Приморского района разъяснили ситуацию с квартирой многодетной семьи
В больнице молодых родителей навестил Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По словам представителей администрации, выселять многодетную семью из подаренной квартиры никто не собирается.

Как сообщает Мойка78, документы на квартиру имеют срок действия, как и любые другие документы. По истечении пяти лет, которые прописаны в договоре, он будет продлен на тот же период. В пресс-службе объяснили, что это стандартная процедура и недвижимость по-прежнему будет находиться в владении Морозовых.

Как только родители четверняшек смогут встать на жилищный учет многодетных семей, они получат возможность официально оформить квартиру как собственную жилплощадь.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что квартира, подаренная многодетным родителям губернатором Петербурга Александром Бегловым, предположительно имела «срок годности», по истечении которого родителям было необходимо вернуть её.

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