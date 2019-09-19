Многодетной семье подарили квартиру, которую нужно вернуть

Многодетной семье подарили квартиру, которую нужно вернуть
В администрации Приморского района отмечают, что квартиру подарили из-за исключительности случая, несмотря на отсутствие необходимого стажа проживания. Поэтому условия именно такие. Фото: https://pixabay.com/

Семье с четырьмя детьми государство подарило трехкомнатную квартиру. Однако выяснилось, что недвижимость необходимо вернуть через пять лет.

В семье Морозовых родились четверняшки. Это событие отметил, на тот момент, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и подарил многодетным родителям квартиру с тремя комнатами в Приморском районе.

Выяснилось, что у молодых родителей не хватает стажа проживания в городе, положенного для постановки на жилищный учет для многодетных семей. Несмотря на то, что Оксана и Виталий Морозовы живут в Петербурге фактически больше десяти необходимых лет, возможность получить прописку появилась только в 2013 году, сообщает PiterTV.

Учитывая обстоятельства, квартиру им подарили по договору безвозмездного пользования и через пять лет супруги должны её вернуть. Мать четверняшек отметила, что не понимает, почему было необходимо «дарить» жилплощадь, если фактически это не так.

Ранее GazetaSpb сообщала о том, что каждая вторая российская семья имеет непогашенные кредиты.

многодетная семья новости приморский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге раскрыта серия ограблений ювелирных салонов на 11 млн рублей
Многодетной семье подарили квартиру, которую нужно вернуть
В центре Петербурга задержан гражданин, находящийся в международном розыске
В Сосновом Бору планируют создать всесезонный пляж
Семья из четырех человек отравилась угарным газом на Ваське
Задержан злоумышленник, совершивший разбойное нападение на «Связной»
На Лени Голикова нашли мужчину с пробитой головой
Президент банка «ПраймФинанс» Михаил Табунов задержан