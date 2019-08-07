Каждая вторая семья в России выплачивает кредит

Каждая вторая семья в России выплачивает кредит
84% участников опроса не намерены брать кредит в ближайшие шесть месяцев. Фото: pixabay

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, результаты которого показали, что более чем у половины россиян есть непогашенные кредиты. Результаты опроса опубликованы на сайте ведомства.

Согласно опросу, чаще всего кредиты берут россияне в возрасте от 25 до 34 лет — 74% населения. У людей в возрасте от 35 до 44 лет кредиты имеются у 63%. Реже всего кредиты берут молодые люди от 18 до 24 лет — 37% и старше 60 лет — 31%. Среди жителей сельской местности кредиты имеются у 56% опрошенных, у жителей Москвы и Петербурга — 40%.

Также результаты опроса показали, что 84% участников опроса не намерены брать кредит в ближайшие шесть месяцев. Среди людей старше 60 лет эта доля составляет 86%. В ближайшее время кредит не планируют брать 79% жителей городов с населением от 500 до 950 тысяч человек и 79% жителей столиц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что депутат предложил ограничить выдачу кредитов молодежи.

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