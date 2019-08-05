Депутат предложил ограничить выдачу кредитов молодежи

Владимир Петров переживает, как бы молодежь не накупила лишнего на кредитные средства. Фото: vk.com

Владимир Петров переживает, как бы молодежь не накупила лишнего на кредитные средства. Фото: vk.com

Парламентарий из Ленобласти предложил не выдавать гражданам младше 25 лет никаких кредитов, кроме образовательных и ипотечных.

Депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров обратился к главе кабинета министров Дмитрию Медведеву с инициативой выдавать гражданам до 25 лет кредиты только на образование и покупку жилья, сообщает РИА «Новости». Он полагает, что молодые люди часто покупают на кредитные средства совершенно ненужные вещи – гаджеты, путевки за границу и т.п. Депутат отмечает, что больше половины россиян до 35 лет — должники по кредитным договорам. Депутат переживает, что это подобное отношение к кредитным средствам подрывает инвестиции в будущее и препятствует развитию института брака и деторождению.

Владимир Петров — самый богатый депутат областного парламента, в прошлом году он заработал около 183 млн рублей, кроме того, он является хозяином 201 объекта недвижимости. Петров не раз выходил с неоднозначными инициативами, например, предлагал ввести сбор за выезд на иностранные курорты, отправлять всех брачующихся к психиатру, а чиновников брать на работу только после прохождения теста на патриотизм.

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