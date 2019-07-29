СМИ сообщили, что кошельки «Яндекс.Деньги» и WebMoney запретят пополнять анонимно

Законопроект якобы одобрили еще несколько дней назад.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на принятое Советом Федерации решение. Поправки в закон обсудили и приняли еще 26 июля, уверяет источник. Пока что документ не подписал Владимир Путин, так что поправки не вступили в силу.

Теперь ни один электронный кошелек нельзя будет пополнять анонимно. Деньги на них можно будет переводить с банковского счета. Раньше для этого подходили специальные терминалы, а также пополнить кошелек предлагали в офисах операторов сотовой связи.

Законопроект решили ввести, так как электронные кошельки часто используют при финансировании наркоторговли или терроризма.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что перекус едой из автомата может закончиться больницей. В Петербурге такие автоматы только набирают популярность, когда в Московской области уже зафиксировано 95 отравлений у пользователей данного аппарата.