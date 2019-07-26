Перекус едой из автомата может закончиться больницей

Продукция в вендинговых и кофейных автоматах может быть опасна для людей. В Петербурге такие автоматы только набирают популярность, когда в Московской области уже зафиксировано 95 отравлений у пользователей данного аппарата.

Интернет-магазины и иные площадки переполнены продажей таких автоматов как новых, так и б/у. Автоматы пользуются популярностью в супермаркетах, бизнес-центрах и иных точках, где наблюдается хорошая проходимость людей. Однако не все обладатели соблюдают меры хранения продаваемых товаров.

Как сообщает Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, ныне депутат Госдумы, что в большинстве случаев контроля за качество продуктов в автоматах нет, продавцы даже не следят за сроком годности товара. И что зафиксированные случаи отравления должны стать для людей уроком, сообщает «Мойка78».

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Тетердинко заявил, что Роспотребнадзор должен исполнять свои контрольные функции.

Ранее Gazeta.SPb писала о возможном аресте любителя игровых автоматов.