Мужчину могут посадить на 4 года за игровые автоматы

Соучастников обвиняемого поймать или хотя бы установить пока не удалось.

Жителю Кировского района Санкт-Петербурга утвердили обвинение по организации азартных игр, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 17 апреля. Мужчина устроил “казино” в квартире на проспекте Стачек.

По версии следствия, мужчина поставил игровые автоматы в феврале 2019 года. Предположительно, ему помогали, но соучастников пока не удалось задержать или хотя бы установить, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Сам обвиняемый уже признал свою вину и раскаивается в преступлении. Его дело рассмотрит Кировский суд — мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

Азартные игры в России запрещены с 2009 года — исключение составляют специально оговоренные зоны и Петербург в них не входит.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что создатели подпольного казино предстанут перед судом.