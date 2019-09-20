Минприроды повысило стоимость всех животных в России в 400 раз

Минприроды увеличило стоимость всех охотничьих животных в России в 400 раз. Теперь стоимость зверей, таких как лоси, барсуки и туры достигает до 267 млрд рублей.

В 2017 году стоимость всех ресурсов составляла 0,6 млрд рублей. Дороже всего в настоящем году оценили лосей, стоимость которых составила 57 млрд рублей, гибриды зубра с бизоном оценили в 51 млн рублей и муфлоны – 25 млн рублей. Изменения связаны с сокращением поголовья животных.

Так, за незаконный отстрел зубробизона нарушитель заплатит 180 тыс. рублей, за лося — 80 тыс. рублей, за крота и суслика — всего 100 рублей.

Как сообщили в ведомстве, специалисты также подсчитали стоимость лесов. Согласно данным, стоимость всех лесов составила почти 9 трлн рублей, что на 63% выше по сравнению с концом 2017 года.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Минприроды назвали Ленобласть чистым регионом.