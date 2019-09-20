Организатора покушения на «вора в законе» Гейдарова отправили в колонию

Московский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о покушении на убийство Али Гейдарова, также известного как «вор в законе» Альберт Рыжий. В колонию отправлен организатор преступления Илгам Гаджиев.

Его приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Срок будет исчисляться с момента фактического задержания Гаджиева, сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам дела, неустановленное лицо вышло на Гаджиева в 2014 году и попросило его организовать убийство Гейдарова. Он должен был контролировать двух исполнителей — Алексея Шпаруту и Руслана Корягина.

В Москве Гаджиев встретился со Шпарутой и передал ему 550 тыс. рублей на покупку автомобиля и другие расходы. Параллельно с этим он нашел человека, который может подать самодельный автомат для бесшумной стрельбы.

Позже в ресторане «Якитория» в гостинице «Россия» Гаджиев передал соучастникам всю необходимую информацию о «воре в законе». Корягин и Шпарута подъехали к дому Али Гейдарова 17 марта и заняли позицию для стрельбы. Совершить задуманное им не удалось, оба нападавших были задержаны во время ожидания Гейдарова.

Гаджиев был задержан позднее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге спустя 23 года задержали подозреваемого в убийстве девушки у железнодорожной станции «Озерки».