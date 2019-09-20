Петербуржца спустя 23 года задержали за смертельное избиение женщины

Петербуржца спустя 23 года задержали за смертельное избиение женщины
Мужчину подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений. Фото: pixabay.com

В Петербурге расследуют убийство женщины у железнодорожной станции «Озерки» в 1996 году. Выйти на подозреваемого удалось спустя 23 года.

Правоохранителями задержан 49-летний таксист. Мужчина был неоднократно судим, в том числе за убийство, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Согласно материалам дела, убийство произошло 26 июня 1996 года у станции «Озерки». Подозреваемый, будучи пьяным, во время внезапной ссоры жестко избил свою 22-летнюю знакомую. Мужчина множество раз ударил её кулаками по голове и туловищу. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Мера пресечения подозреваемому избрана. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти задержали 46-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве знакомого во время застолья в ночь на 15 сентября 2019 года.

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Петербуржца спустя 23 года задержали за смертельное избиение женщины
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