Жителя Ленобласти арестовали за убийство друга в Отрадном

Жителя Ленобласти арестовали за убийство друга в Отрадном
Мужчина, предположительно, убил знакомого во время застолья. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области продолжается расследование убийства 46-летнего местного жителя. По подозрению задержан один из знакомых погибшего.

Решением суда 49-летний мужчина заключен под стражу. Предполагаемое орудие убийства изъято, сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти.

Как полагает следствие, убийство произошло в ночь на 15 сентября 2019 года. Мужчины собрались в квартире погибшего и решили выпить. Во время застолья между ними произошел конфликт. В результате которого гость не менее десяти раз ударил хозяина квартиры ножом. От полученных травм мужчина скончался.

Расследование продолжается. Проводятся судебные экспертизы и сбор доказательств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве сотрудника магазина «Дикси» на улице Есенина. Им оказался 17-летний местный житель.

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