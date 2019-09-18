Задержан подозреваемый в убийстве продавца в «Дикси»

В Петербурге задержан 17-летний подозреваемый в причастности к конфликту в магазине на улице Есенина.

Инцидент произошел 17 сентября. По данным регионального ГУ МВД, конфликт произошел между посетителем магазина и грузчиком. Сотрудник продуктового заметил, что у петербуржца что-то лежит в кармане. Он попытался преградить дорогу вору, но тот накинулся на него и начал душить. В ходе драки злоумышленник ударил сотрудника по голове и скрылся. Грузчик скончался на месте в результате полученных травм.

Правоохранительные органы задержали сбежавшего с места преступления участника конфликта. Им оказался 17-летний житель Петербурга. Все обстоятельства и причины конфликта устанавливаются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге вор убил продавца бутылкой. Мужчина пытался помешать преступнику и спасти коллегу, но поплатился за храбрость жизнью.