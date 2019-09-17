В Петербурге вор убил продавца бутылкой

Мужчина пыталась помешать преступнику и спасти коллегу, но поплатился за храбрость жизнью.

Об этом стало известно 17 сентября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Все случилось в магазине «Диски» на улице Есенина. Обвиняемый в спортивных штанах и кофте долго ходил вокруг полок с алкоголем, а затем направился к выходу. Сотрудники обратили внимание, что у петербуржца что-то лежит в кармане. Мужчина по имени Михаил преградил путь вору, но тот принялся его душить. На выручку ему пришла заведующая «Дикси», но она ничего не смогла сделать. Вор ударил Михаила по голове и скрылся с места происшествия. Он скончался от серьезности полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Он плачет и уверяет, что и пальцем никого не трогал.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что воры сдали около 200 кг деталей с ЖД-станций в Волхове на металлолом.