Воры сдали около 200 кг деталей с ЖД-станций в Волхове на металлолом

Двоих жителей Ленобласти задержали за кражу деталей на ЖД-станциях. Фото: pixabay.com

Двоих жителей Ленобласти задержали за кражу деталей на ЖД-станциях. Фото: pixabay.com

В пункты приема металла в городе Волхове Ленинградской области сдали около 200 кг деталей с железных дорог. Они были похищены во время производства работ на станциях.

Полицейскими обнаружены фрагменты медных кабелей весом 137 кг и шины электромагнитной катушки от машин ВПО-3000 весом 58 кг. Всего было похищено 8 шин общей длиной 11 метров.

Сумма ущерба оценивается в 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

По предварительным данным, детали похитили в сентябре на перегоне станций Тихвин — Большой двор, а также в декабре 2017 года на станции Мурманские Ворота.

В хищении подозревают 43-летнего жителя Волхова и 38-летнего жителя деревни Воложба Тихвинского района Ленобласти. Оба мужчины задержаны. Им выданы подписки о невыезде.

Возбуждены уголовные дела по статье «кража».

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