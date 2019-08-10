Украденный у петербуржца ВАЗ хотели сдать в металлолом

Инспекторы ГИБДД нашли машину во дворе дома на Бульваре Новаторов.

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию после пропажи своего ВАЗ. Похититель собирался сдать машину в металлолом.

Автомобиль пропал с улицы Генерала Симоняка, его владелец обратился в полицию Петербурга еще в четверг, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 10 августа. Его нашли сотрудники ГИБДД в дворе дома на Бульваре Новаторов. В Машине сидели 22-летний водитель 26-летний пассажир.

Молодых людей доставили в отделение полиции Кировского района Санкт-Петербурга. Один из них сознался в хищении автомобиля: он объяснил, что планировал сдать машину на металлолом. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ночью в Санкт-Петербурге горели машины.