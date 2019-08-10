Ночью в Петербурге горели машины

Спасатели Петербурга справились с двумя пожарами за 12 и 20 минут.
В Санкт-Петербурге за ночь с пятницы на субботу произошло два пожара. Огонь уничтожил два автомобиля.
Первое возгорание произошло в Василеостровском районе Петербурга: у Mercedes загорелся капот, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 10 августа. Сообщение о пожаре на Шкиперском протоке поступило в дежурную часть в 01:09 — через 12 минут пожарные отчитались о ликвидации возгорания.
Второй пожар произошел в Пушкинском районе Петербурге: на Пулковском шоссе загорелась Chevrolet. От сообщения до ликвидации пожара прошло 20 минут.
При происшествиях никто не пострадал. На вызовы выезжало по две машины спасателей МЧС Санкт-Петербурга.
Ранее GazetaSPb сообщила, что автомобиль загорелся после ДТП у Кантемировского моста.