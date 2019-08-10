Ночью в Петербурге горели машины

Ночью в Петербурге горели машины
При пожарах никто не пострадал. Фото: pixabay.com

Спасатели Петербурга справились с двумя пожарами за 12 и 20 минут.

В Санкт-Петербурге за ночь с пятницы на субботу произошло два пожара. Огонь уничтожил два автомобиля.

Первое возгорание произошло в Василеостровском районе Петербурга: у Mercedes загорелся капот, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 10 августа. Сообщение о пожаре на Шкиперском протоке поступило в дежурную часть в 01:09 — через 12 минут пожарные отчитались о ликвидации возгорания.

Второй пожар произошел в Пушкинском районе Петербурге: на Пулковском шоссе загорелась Chevrolet. От сообщения до ликвидации пожара прошло 20 минут.

При происшествиях никто не пострадал. На вызовы выезжало по две машины спасателей МЧС Санкт-Петербурга.

Ранее GazetaSPb сообщила, что автомобиль загорелся после ДТП у Кантемировского моста.

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