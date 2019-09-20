Сотрудника научного института оштрафовали на 200 тысяч за пьяное вождение

Сотрудника одного из научно-исследовательских институтов Петербурга на год лишили водительских прав. Мужчина сел за руль в нетрезвом виде.

Решением суда ему предстоит заплатить штраф 200 тыс. рублей, сообщает прокуратура Петербурга. Свою вину водитель признал.

Суд установил, что мужчина, будучи пьяным, сел за руль автомобиля Volkswagen Polo. В нетрезвом виде его остановили сотрудники ГИБДД на улице Кораблестроителей. При этом до этого мужчина был оштрафован за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем на Cadillac. Автомобилист пытался скрыться на Думской и был остановлен в районе Сенной площади. Во время погони машина осталась без колеса.