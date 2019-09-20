Пьяный водитель на Cadillac устроил гонки с ГИБДД по Думской

В центре Петербурга сотрудники ГИБДД утром 20 сентября устроили погоню за пьяным водителем на Cadillac. Во время гонки машина потеряла колесо.

Люксовый кроссовер, по словам очевидцев, выехал с Думской. От дорожной полиции он пытался скрыться в районе Садовой. Во время погони авто задело другие машины.

«Уходя от преследования джип (Cadillac — прим. ред) вылетел на «встречку» и столкнулся со Skoda Fabia. Та зацепила впереди идущую машину», — рассказали свидетели происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Задержать Cadillac удалось только на Сенной площади. К этому моменту одного из колес у машины уже не было.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Невском районе Петербурга инспекторы ГИБДД задержали несовершеннолетнего водителя. Подросток пытался скрыться от них на иномарке.