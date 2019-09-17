Несовершеннолетний на иномарке утроил погоню в Петербурге

В Невском районе Петербурга сотрудники правопорядка задержали иномарку, которой управлял несовершеннолетний водитель. Без погони 16-летний подросток не сдался.

Инцидент случился сегодня, 17 сентября, на проспекте Обуховской Обороны. Инспекторы ДПС приняли не одну попытку, чтобы остановить гонщика, однако юный водитель продолжал увеличивать скорость.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и области, остановить иномарку удалось во дворе на улице Ткачей. Рядом с нарушителем на пассажирском сидении оказался 18-летний владелец авто.

Иномарку отвезли на штрафстоянку, а нарушителя передали родителям.

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