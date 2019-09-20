«Манго Телеком» заявил об обновлении коллтрекинга

&#171;Манго Телеком&#187; заявил об обновлении коллтрекинга

Коллтрекинг MANGO OFFICE становится еще более продуктивным решением для работы с маркетинговой аналитикой, сообщили GazetaSPb в компании, сегодня, 20 сентября 2019 года. В осеннем обновлении, по данным компании, этот сервис получает совершенно новые инструменты, кардинально улучшающие взаимодействие с данными, а также некоторые дополнительные служебные функции, облегчающие выполнение ежедневных задач маркетолога.

Главное нововведение: основным пользовательским экраном с настоящего момента будет дашборд, суммирующий важнейшие показатели и позволяющий мгновенно ориентироваться в метриках воронки продаж, коэффициентах конверсии, объеме поступающих обращений и средней стоимости лида.

«Бросив буквально один взгляд, можно оценить обстановку и, не открывая отчеты, удостовериться, что все идет по плану», — рассказывает продакт-менеджер «Манго Телеком» Дмитрий Солодкин.

Дашборд выводит сообщения, требующие первоочередного внимания, а также выдает рекомендации — по возможностям обогатить данные в коллтрекинге из других источников и по сервисам, которые могут улучшить аналитику.

Платформа MANGO OFFICE интегрирована с CRM, системами веб-аналитики, рекламными сетями, сервисами автоматизации управления рекламой и другими martech-решениями, а менеджмент интеграций в обновленном коллтрекинге проще и удобнее, чем в предшествующих версиях. Доступные интеграции сгруппированы в специальном разделе и систематизированы: уже работающие — со статусами подключения, подключаемые в интерфейсе MANGO OFFICE и требующие настроек во внешних приложениях.

«Мы сделали все, чтобы интеграция другого инструмента или подключение внешнего хранилища маркетинговой информации, с которым работает пользователь, были максимально быстрыми и понятными», — комментирует Дмитрий Солодкин.

Еще одна новинка — тепловая карта эффективности рекламы. Система анализирует зависимость коэффициента конверсии от дня недели и времени суток и отображает график прогноза наиболее успешного запуска рекламных кампаний.

Так как performance-подход требует принятия оперативных решений в меняющейся ситуации, а также высокого уровня ответственности маркетолога за бюджет и выполнение планов по привлечению, аналитическим системам нужна эффективная система информирования о критических изменениях ключевых параметров. В обновленном коллтрекинге MANGO OFFICE она также появилась и позволяет получать на электронную почту и в мессенджерах уведомления о падении трафика, снижении количества лидов и прогнозируемом отключении рекламы из-за нехватки денежных средств на аккаунтах.

«Своевременное предупреждение, возможность углубиться в аналитику, понять причины, принять меры, выправить ситуацию и не потерять деньги — действительно большая ценность для маркетинг-менеджера, поэтому наша новая система уведомлений наверняка станет очень востребованной функцией», — считает Дмитрий Солодкин.

Коллтрекинг MANGO OFFICE доступен в трех основных версиях, каждая из которых включает одноименную виртуальную АТС.

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