Американские медики назвали первые признаки болезни Альцгеймера

В Национальном институте старения США рассказали, что может свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера. К первым признакам относят проблемы со зрением и ориентацией в пространстве.

Люди начинают испытывать трудности с логическим мышлением, хуже видят, не могут подобрать нужные слова и путаются в пространстве, отметили специалисты по изучению болезни.

«Ученые полагают, что то, когда начнется и как будет прогрессировать болезнь Альцгеймера, зависит от многих факторов. Самой важной из известных причин является возраст», — цитирует РИА Новости ученых из института старения.

По данным организации, около трети всех людей старше 85 лет могут страдать от болезни Альцгеймера. В США заболевание диагностировано у 5,5 млн человек. Болезнь характеризуется потерей памяти, способней рационально мыслить и ориентироваться в пространстве.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о том, как определить, доживет ли человек до 80 лет. Японские ученые заявили, что об этом может свидетельствовать походка.