Японские ученые рассказали как проверить, доживет ли человек до 80 лет

Японские ученые рассказали как проверить, доживет ли человек до 80 лет
Главное, по словам японских экспертов, сохранять бодрость. Фото: https://pixabay.com/

По словам японских экспертов, одним из главнейших факторов долголетия является походка.

На прошедшей в Москве конференции с участниками из России и Японии, посвященной долголетию, японские геронтологи оптимистично взглянули на значимость возраста сегодня. По их словам, старость «отодвигается» все дальше, на данный момент физическое здоровье людей старше шестидесяти лет постоянно улучшается.

Как сообщают ученые, одним из способов определить, доживет ли человек до 80 лет, является, как ни странно, походка. Если семидесятилетний человек передвигается не менее энергично, чем в молодом возрасте, его шансы перешагнуть рубеж восьмидесятилетия намного выше, пишет «Российская газета», цитируя японских экспертов.

Так, у среднестатистического гражданина Японии от 60 до 80 лет скорость ходьбы за последнее десятилетие увеличилась на 5-10%.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что ученые из Хиросимы нашли способ зачать ребенка определенного пола.

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