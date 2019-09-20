Ученые из Хиросимы знают, как зачать ребенка определенного пола

Ученые из Хиросимы знают, как зачать ребенка определенного пола
Ученые знают, как женщине родить мальчика. Фото: Pixabay

Они провели ряд исследований на мышах и уверены, что способ действенен и на людях тоже.

Результатами опытов поделились ученые из Университета Хиросимы. Они знают, как некоторые родители обеспокоены полом будущего ребенка. Эксперты отметили, что его можно выбрать заранее, если знать, как. Чтобы доказать свою теорию, они придумали метод «отключения» части сперматозоида. Его можно использовать в собственной квартире, и он довольно просто, сообщил The Guardian.

Если пара хочет мальчика, то ей понадобится рецептурный аптечный препарат и противовирусные средства. Биологический материал мужчины обрабатывается ими и тогда через девять месяц на свет появляется малыш, а не малышка. При этом ученые отметили, что опыт проводился на мышах и пока не совсем понятно, будет ли он безопасен для людей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые нашли омолаживающий кровь фрукт. Людям стоит употреблять в пищу плоды архата, чтобы дольше оставаться молодыми.

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