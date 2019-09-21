Водитель-бунтарь прокатился по ногам полицейского на 2-й Советской

Водитель-бунтарь прокатился по ногам полицейского на 2-й Советской
Подозреваемый отказался слушаться полицейских. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге задержали 31-летнего водителя Opel Astra. Мужчину подозревают в намеренной попытке переехать полицейского.

Инцидент произошел 20 сентября у одного из домов по 2-й советской. Согласно материалам дела, автомобилист нарушил правила дорожного движения и припарковал свою машину в зоне знака «Остановка запрещена».

Действия мужчины заметили дорожные инспекторы. Сотрудники правоохранительных органов попросили его перепарковать машину и показать водительское удостоверение и документы на авто. Мужчина отказался повиноваться.

«…подозреваемый грубой нецензурной бранью оскорбил его (инспектора — прим.ред.), после чего сел за руль автомобиля и начал движение в сторону полицейского», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

В результате наезда пострадали ноги полицейского. Возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Решается вопрос о предъявлении обвинения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителя Петербурга судят за попытку натравить стаффордширского терьера на участкового. По версии следствия, мужчина отдал собаке команду напасть на полицейского.

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