Петербуржца судят за отданную собаке команду напасть на участкового

Суд в Петербурге рассмотрит дело о насилии в отношении представителя власти. Местного жителя обвиняют в решение натравить стаффордширского терьера на участкового.

Инцидент произошел 25 июня 2019 года в парадной одного из домов по улице Седова. По версии следствия, петербуржец на почве неприязни отдал своей собаке команду напасть на полицейского.

Собака набросилась на участкового и не менее двух раз укусила его в руки и ноги, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу. Травмы расцениваются как легкий вред здоровью.

Конфликт произошел после того, как участковый призвал мужчину не нарушать общественный порядок в парадной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор по делу Михаила Цакунова. Его обвиняли в нападении на полицейского.