Жить в однокомнатных квартирах опасно для здоровья, заявляют врачи

Кроме того, из-за тесного соседства выше риск заразиться от другого человека. Фото: https://pixabay.com

Кроме того, из-за тесного соседства выше риск заразиться от другого человека. Фото: https://pixabay.com

По словам медиков, совместное проживание в однокомнатной квартире — прямой путь к развитию нервных расстройств.

Даже в одиночестве постоянно находится в замкнутом небольшом пространстве неблагоприятно сказывается на состоянии психического здоровья, что, в свою очередь, может привести и к физическим заболеваниям.

Как объясняют эксперты, при отсутствии личного пространства, в котором нуждается каждый человек, могут развиться депрессия, апатия. У живущего в тесноте человека превалирует негативное восприятие, рассказали на «Рамблер.Доктор».

Страдают от нехватки места в квартире не только взрослые, но и дети. Личное пространство необходимо для формирования чувства защищенности, в противном случае, ребенок может поддаваться тревожному состоянию.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что администрация Приморского райноа не намерена забирать квартиру у многодетной семьи.