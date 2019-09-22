Военкомат Ленобласти провел день открытых дверей

В начале октябре в Ленинградской области стартует осенний призыв граждан на военную службу. По этому поводу в областном военкомате состоялся день открытых дверей.
Согласно данным пресс-службы ЗВО, в ходе дня открытых дверей на сборном пункте военного комиссариата Ленобласти военнослужащие ответили на вопросы молодых людей об осеннем призыве и прохождении военной службы.
Юношам были продемонстрированы новая военная форма и всесезонный комплект полевого обмундирования. Также в военкомате проели дегустацию нескольких видов индивидуального рациона питания. Кроме того, будущим призывникам показали процесс изготовления персональных карт, куда вносятся индивидуальные данные солдатов.
В военкомате также продемонстрировали учетные карточки призывников со времен Великой Отечественной войны.
Ранее GazetaSPb сообщала, что Шойгу назвал возможным отмену военного призыва.