Военкомат Ленобласти провел день открытых дверей

Военкомат Ленобласти провел день открытых дверей
Также в военкомате провели дегустацию нескольких видов индивидуального рациона питания. Фото: vk.com/prizyvnik_soldat

В начале октябре в Ленинградской области стартует осенний призыв граждан на военную службу. По этому поводу в областном военкомате состоялся день открытых дверей.

Согласно данным пресс-службы ЗВО, в ходе дня открытых дверей на сборном пункте военного комиссариата Ленобласти военнослужащие ответили на вопросы молодых людей об осеннем призыве и прохождении военной службы.

Юношам были продемонстрированы новая военная форма и всесезонный комплект полевого обмундирования. Также в военкомате проели дегустацию нескольких видов индивидуального рациона питания. Кроме того, будущим призывникам показали процесс изготовления персональных карт, куда вносятся индивидуальные данные солдатов.

В военкомате также продемонстрировали учетные карточки призывников со времен Великой Отечественной войны.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Шойгу назвал возможным отмену военного призыва.

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