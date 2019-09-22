Шойгу назвал возможным отмену военного призыва

В РФ могут отменить обязательный призыв в Вооруженные силы страны. Такое мнение выразил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Министр рассказал, что считает это вполне возможным. Однако подчеркнул, что сомневается в правильности такой решения.

Как сообщает «Московский комсомолец», министр обороны отметил, что кроме действующих военнослужащих должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан, за счет которых в случае необходимости буду оперативно усилены Вооруженные силы.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Шойгу с Александром Бегловым посещали стройку пансиона воспитанниц Минобороны. В нем будут учиться более 200 петербурженок.