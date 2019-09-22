Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль

Отсутствие пароля наиболее часто приводит к краже данных. Фото: pixabay

Отсутствие пароля наиболее часто приводит к краже данных. Фото: pixabay

Специалисты в области компьютерной безопасности представили список из наиболее распространенных, а потому — небезопасных паролей, которые пользователи используют для защиты данных в Сети.

Наиболее распространенными паролями считаются так называемые пароли-комбинации. В сфере IT продолжают насмехаться над паролями типа «12345», «password» или «admin». В отчете компании Avira отмечается, что злоумышленники в первую очередь проверяют именно эти пароли.

Зачастую пользователи и вовсе проставляют в поле для пароля несколько пробелов, тем самым оставляя свои данные совсем без защиты. Отсутствие пароля наиболее часто приводит к краже данных.

По мнению экспертов, личные данные стоит особо защищать в современном мире. Для защиты информации следует пользоваться сложными паролями, составленными генератором случайных комбинаций.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Facebook заплатит $5 млрд за утечку персональных данных.