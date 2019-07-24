Facebook заплатит $5 млрд за утечку персональных данных

Facebook заплатит $5 млрд за утечку персональных данных
Facebook заплатит рекордный штраф в истории США. Фото: pixabay.com

Facebook оштрафован в США на рекордную сумму $5 млрд за передачу личных данных пользователей компании Cambridge Analytica для использования в маркетинговых целях.

В марте The New York Times сообщила, что данные 50 млн пользователей социальной сети утекли в стороннюю организацию и использовались для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей, чтобы избирательно рассылать им рекламу кандидатов на выборах.

Впоследствии Facebook спохватился и потребовал у Cambridge Analytica удалить данные пользователей, однако частично информация не была удалена.

Теперь Федеральная торговая комиссия наложила социальную сеть рекордный в истории США штраф в $5 млрд, что составляет около 9% годовой прибыли Facebook. В прошлом году компания заработала $55,8 млрд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в работе Instagram и Facebook произошел массовый сбой

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