В работе Instagram и Facebook произошел массовый сбой

Проблемы в работе двух крупнейших социальных сетей Facebook и Instagram начались ещё около пяти часов вечера по московскому времени.

В первую очередь это коснулось жителей Соединенных Штатов Америки, Франции и Нидерландов. По данным сайта Downdetector, который отражает статистику сбоев в работе крупных популярных ресурсов в Интернете и их отключениях, почти 60% пользователей жаловались на проблемы с загрузкой новостной ленты. Отмечается, что 20% жалоб поступило относительно проблем с авторизацией и 14% — с веб-сайтами социальных сетей.

Сообщения о неполадках поступали и из других стран, где пользователи отмечали те же проблемы. На данный момент количество жалоб снизилось, но сбои в работе соцсетей продолжаются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что активное использование социальных сетей способствует развитию депрессии.