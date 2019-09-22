В Армении девушка плачет кристаллами

Врач уже прокомментировала, с чем может быть связана особенность.

Об этом стало известно сегодня, 22 сентября. Обо всем сообщили РИА Новости. В Армении живет 22-летняя девушка, у которой на глазах наворачиваются не слезы, а кристаллы. Их образуется до 50 штук за раз.

Врач в разговоре с РЕН ТВ отметила, что слезы – это такая же жидкость, как кровь. Есть случаи, в которых их состав меняется, что и приводит к кристаллизации. Такое происходит довольно редко, так что сказать наверняка, почему – невозможно.

Медик также отметила, что если кристаллы образуются вместо слез, то есть смысл проверить печень и почки – возможно, есть проблемы с органами.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что жить в однокомнатных квартирах опасно для здоровья, заявляют врачи. По словам медиков, совместное проживание в однокомнатной квартире — прямой путь к развитию нервных расстройств. Страдают от нехватки места в квартире не только взрослые, но и дети. Личное пространство необходимо для формирования чувства защищенности.