Надежда Тихонова избавит города России от неприятного запаха

Петербургский депутат Надежда Тихонова выдвинула инициативу о том, чтобы власти регионов следили за неприятными запахами в городах.

Тихонова внесла на рассмотрение петербургского парламента законопроект, посвященный мониторингу и нормированию запахов в воздухе. Он был анонсирован еще весной прошлого года. Тогда идея была поддержана Министерством природных ресурсов и экологии РФ, сообщает АБН.

Законопроект предполагает установление в стране региональных нормативов запаха, которые нельзя превышать. Депутат предлагает измерять запахи в специальных единицах запаха (ЕЗ) на кубический метр воздуха.

Тихонова отмечает, что на закупку спецприборов придется выделить некоторую сумму средств, которая впоследствии компенсируется штрафами.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Надежда Тихонова проголосовала на выборах губернатора.