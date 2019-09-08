Надежда Тихонова проголосовала на выборах губернатора

Надежда Тихонова стоит на третьем месте в бюллетенях. Фото: Мойка78

Надежда Тихонова стоит на третьем месте в бюллетенях. Фото: Мойка78

Кандидат от “Справедливой России” пришла на участок к 9 часам утра.

Надежда Тихонова сделала свой выбор на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Кандидат от “Справедливой России” проголосовала на участке на ул. Маршала Новикова.

Как стало известно GazetaSPb 8 сентября, Тихонова пришла на участок к 9 часам утра. Они открылись в 8 часов утра и проработают до 8 часов вечера.

Кандидаты в бюллетенях расположены в алфавитном порядке: первым идет Амосов, за ним Беглов, а Тихонова стоит под номером “три”.

Свой голос сегодня могут отдать около 3,8 млн жителей Санкт-Петербурга — столько горожан обладают избирательным правом, по данным СПБИК. Губернатора избирают сроком на пять лет. Изначально предполагалось, что в выборах поучаствует еще и Владимир Бортко, но он снял свою кандидатуру.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Беглов проголосовал на выборах.