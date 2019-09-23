Дело об ожогах после фотоэпиляции суд назвал противоречивым

Дело об ожогах после фотоэпиляции суд назвал противоречивым
Женщина получила ожоги в зоне бикини. Фото: Pixabay

В прокуратуру Петербурга вернули уголовное дело, возбужденное в отношении владелицы салона красоты. Пушкинский районный суд посчитал обвинительное заключение противоречивым.

Инцидент произошел в салоне красоты «Лунный сад». Местная жительница пришла на процедуру эпиляции, которая проводилась при помощи аппарата E-Light. Устройство предназначено для фототерапии. В результате клиентка получила ожоги в зоне бикини.

На процедуру петербурженка пришла по скидочному купону, за услуги заплатила 2,8 тыс. рублей. Лицензия на проведение такого рода процедур у организации отсутствовала.

Как сообщили в госоргане, обвинение не было сформулировано надлежащим образом, а также не имело заключения эксперта.

Ранее в GazetaSPb писали о преступном сговоре в центре красоты в Пушкинском районе.

Пушкинский район салон красоты суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дело об ожогах после фотоэпиляции суд назвал противоречивым
Колпинским заключенным пытались передать мобильники и смарт-часы
Тройное ДТП остановило трамваи на Васильевском острове
Студенты Лесотехнического университета собирают подписи против объединения ...
В Минфине назвали число чиновников в РФ
В Ленобласти в армию отправятся 1,3 тысячи новобранцев
В Самаре экстренно приземлился самолет, летевший из Петербурга
«Почта России» прокомментировала решение суда о реставрации ...