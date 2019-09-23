Художница из Петербурга рисует объединила мировые шедевры и мем

Ольга Вишневская создает необычные работы, вдохновляясь известными творцами – от Ван Гога до да Винчи.

С талантливой петербурженкой поговорили журналисты PiterTV. Одним из героев картин Ольги Вишневской становится популярный лягушонок Пепе, которых вы могли видеть в мемах в интернете. Он появляется на перерисованных работах Серова, Петрова-Водкина и других. Девушка рассказала, что начала заниматься живописью всего несколько лет назад. Первый лягушонок появился вместо лица Филиппа II, затем художница продолжала рисовать подобные картины и раздаривать их родным и друзьям.

Затем Вишневская решила создать свой интернет-магазин и продавать в нем свое творчество. Первыми покупателями стали люди из Техаса.

«Они сделали пост на Reddit, ко мне за ночь пришли 3 тысячи человек, раскупили все картины, я подумала, что это ошибка сайта, они еще раз все раскупили»,

— поделилась своей историей художница.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге откроется выставка «Илья Репин. К 175-летию со дня рождения художника».