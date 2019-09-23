Жалоба в УФАС приостановила закупку на проектирование «коричневой» ветки метро

Заседание, на котором рассмотрят поступившие претензии, состоится через пару дней.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. В конкурсе участвовали несколько компаний. Они боролись за право разработать проектную документацию стаций Калининско-Красносельской линии петербургского метрополитена.

Одна из них, АО «Метрогипротранс», пожаловалась на итоги конкурса, посчитав, что они не совсем честные. Заседание состоится 26 сентября – в его рамках антимонопольщики рассмотрят жалобу компании и примут решение.

Напоминаем, что за работу Комитет по развитию транспортной инфраструктуры был готов заплатить почти миллиард рублей. Подрядчик должен справиться с работами до 2023 года.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что УФАС оштрафовало «Ленсвет» на 250 тысяч рублей.