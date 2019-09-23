Жалоба в УФАС приостановила закупку на проектирование «коричневой» ветки метро

Жалоба в УФАС приостановила закупку на проектирование &#171;коричневой&#187; ветки метро
ФАС рассмотрит жалобу. Фото: Санкт-Петербургское УФАС России/ВК

Заседание, на котором рассмотрят поступившие претензии, состоится через пару дней.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. В конкурсе участвовали несколько компаний. Они боролись за право разработать проектную документацию стаций Калининско-Красносельской линии петербургского метрополитена.

Одна из них, АО «Метрогипротранс», пожаловалась на итоги конкурса, посчитав, что они не совсем честные. Заседание состоится 26 сентября – в его рамках антимонопольщики рассмотрят жалобу компании и примут решение.

Напоминаем, что за работу Комитет по развитию транспортной инфраструктуры был готов заплатить почти миллиард рублей. Подрядчик должен справиться с работами до 2023 года.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что УФАС оштрафовало «Ленсвет» на 250 тысяч рублей.

конкурс коричневая ветка уфас
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три лоукостера хотят летать из Пулково
Беглов попросил петербуржцев придумать название для трамвая из Купчино в Славянку
«Пелла» может стать стратегическим инвестором Петербурга
Жалоба в УФАС приостановила закупку на проектирование ...
Титов недоволен ходом дела экс-главы «Усть-Луги»
После изнасилования девушки в Анапе наказали 11 полицейских
Тихонова предложила бороться с запахом от свалок в Петербурге
Художница из Петербурга рисует объединила мировые шедевры и мем