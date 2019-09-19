УФАС оштрафовало «Ленсвет» на 250 тысяч рублей

Государственному учреждению «Ленсвет» пришлось выплатить штраф антимонопольщикам за нарушения в проведении аукциона.

Организация проводила аукцион на поставку комплектующих. В ходе его проведения сотрудники учреждения отклонили заявку, поступившую от ООО «ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ», хотя она была составлена с учетом всех требований организатора аукциона. После этого предприятию поступило предписание от Федеральной антимонопольной службы. Следуя ему,»Ленсвет» был обязан перепроверить поданные заявки участников. Однако, организация не выполнила предписание.

В результате, УФАС был выписан штраф в адрес компании в размере 500 тысяч рублей. Однако по решению суда сумма была сокращена в два раза.

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