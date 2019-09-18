Трагическое ДТП на обледенелой дороге обернулось для водителя условным сроком и штрафом

Судебная экспертиза показала, что у водителя была возможность избежать ДТП. Фото: pixabay.com

Судебная экспертиза показала, что у водителя была возможность избежать ДТП. Фото: pixabay.com

Василеостровский районный суд огласили приговор в отношении участника смертельного ДТП. Петербуржца признали виновным.

Трагический инцидент произошел в марте 2016. Участок на улице Одоевского обледенел из-за аварии на трубопроводе, дорога стала буквально катком. Водитель за рулем Citroen Jumper не сбавил заранее скорость, в результате чего не смог затормозить и сбил пешехода. Прохожий скончался на месте.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, водитель утверждал, что не имел возможности вовремя остановиться. Однако судебная экспертиза показала, что у участника была возможность избежать столкновения.

Подсудимому назначили лишение свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года, а также на год лишили управления транспортным средством. Теперь мужчине предстоит выплатить моральный ущерб в размере 1 млн рублей и материальный вред на 233 тыс. рублей.

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