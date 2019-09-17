На Новочеркасском проспекте Honda сбила пенсионерку

Погодные условия создают опасные ситуации не только для водителей, но и для пешеходов. Фото: https://pixabay.com/

Погодные условия создают опасные ситуации не только для водителей, но и для пешеходов. Фото: https://pixabay.com/

В результате происшествия пожилая женщина отделалась травмами средней степени тяжести.

Инцидент произошел вечером 16 сентября, возле дома №1 по улице Новочеркасской. Водитель за рулем легкового автомобиля Honda сбил пенсионерку на пешеходном переходе. О случившемся сообщают в УГИБДД по Петербургу и ЛО. Женщина пострадала, полученные травмы оцениваются как средней степени тяжести.

По предварительной версии, причиной ДТП стала плохая видимость на дороге, поскольку шел дождь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о разборках на КАДе, которые устроили водители двух BMW. В результате чего пострадали не только владельцы автомобилей, но и свидетели произошедшего. Причина ДТП неизвестна. Мужчины, находившиеся в одной из машин, предположительно были пьяны.