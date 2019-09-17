На КАДе водители двух BMW устроили разборки

Конфликт между автовладельцами произошел недалеко от завода Hyundai. В результате пострадали не только участники, но и очевидцы инцидента.

ДТП произошло вечером 16 сентября. Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», события разворачивались стремительно. Две BMW остановились поперек шоссе, и из внедорожника BMW Х6 выбрались трое мужчин, предположительно, пьяных, которые напали на водителя другой BMW, седана. В результате у пострадавшего повреждена бровь и надкушено ухо.

Однако досталось от нарушителей порядка и случайно находившейся рядом «Ладе», и очевидцам, документирующим происходящее. У «Лады» разбита дверь, а автор видео пожертвовал лобовым стеклом.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Московском районе образовались многочисленные заторы. Предположительно, причиной стал приезд премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.