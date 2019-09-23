В Петербурге экс-полицейского отправили в тюрьму за убийство задержанного

Мужчине предстоит отсидеть в колонии пять лет за избиение в стенах МВД.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Сотрудник правоохранительных органов избил задержанного мужчину до смерти – он нанес ему удар в грудь коленом. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привлекло к летальному исходу, а также в превышении должностных полномочий. Экс-полицейский не признал свою вину. Тем не менее его оштрафовали на один миллион рублей, а также отправили за решеткой на пять лет. Осужденному запретили когда-либо занимать должность в органах.

Другого полицейского, который стал свидетелем инцидента и пытался его скрыть, также оштрафован на 50 тысяч рублей.

Ранее в GazeaSPb сообщалось, что после изнасилования девушки в Анапе наказали 11 полицейских. Ни одного из них пока не посадили в тюрьму, хотя утверждалось, что сотрудники правоохранительных органов растлили 17-летнюю спортсменку.