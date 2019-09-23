После изнасилования девушки в Анапе наказали 11 полицейских

Пока что никто не признан виновным в преступлении. Фото: Pixabay

Пока что никто не признан виновным в преступлении. Фото: Pixabay

Ни одного из них пока не посадили в тюрьму, хотя утверждалось, что сотрудники правоохранительных органов растлили 17-летнюю спортсменку.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем сообщили РИА Новости, ссылаясь на ГУ МВД по Краснодарскому краю. Все сучилось этим летом в поселке Витязево под Анапой. Трое полицейских увидели, как молодая девушка и парень вступили в интимную связь в общественном месте. Его отпустили, а 17-летнюю волейболистку оставили, чтобы принудить ее к действиям сексуального характера. Инцидент стал причиной возбуждения уголовного дела.

На данный момент несколько сотрудников правоохранительных органов лишили должностей. Остальных привлекли к дисциплинарному наказанию, двое – к строгому.

Пока что ни одного из них не привлекли к ответственности.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Анапе двоих полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней девушки.