В Кингисеппском районе около часа тушили крышу жилого дома

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем сообщается на сайте ГУ МЧС России по Ленинградской области. Все случилось в Кингисеппском районе в микрорайоне Лесобиржа. Там вспыхнула кровля жилого дома – огонь распространился на площадь более 80 квадратных метров. На место прибыли семь человек, которые приступили незамедлительно к ликвидации пожара. Они справились с пожаром за 40 минут. Спасателям пока не поступала информация о пострадавших. Что стало причиной инцидента – не уточняется.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге эвакуировали учеников и учителей сразу нескольких школ. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время в здании ведется осмотр.