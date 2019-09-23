Очевидцы сообщили о двух погибших в ДТП на Краснофлотском

Очевидцы сообщили о двух погибших в ДТП на Краснофлотском
Авария унесла жизни двух человек. Фото: https://vk.com/spb_today

Одну девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Пока что официальных данных не поступало.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что смертельная авария случилась на Краснофлотском шоссе. Ее участниками стали два автомобиля – они столкнулись по непонятной причине. В результате в раскуроченных машинах обнаружили два бездыханных тела. По словам свидетелей, они сидели в «Шевроле». Медики не успели им помочь, а вот водительнице «Киа» повезло чуть больше – ее отправили в реанимацию.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на станции «Александра Невского» поезд обезглавил пассажира. Движение временно приостановлено, пока что официальных данных не поступало.

дтп краснофлотское шоссе
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