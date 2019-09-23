На станции «Александра Невского» поезд обезглавил пассажира

Движение временно приостановлено, пока что официальных данных не поступало.
Все случилось сегодня вечером, 23 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что поезд остановился на оранжевой ветке петербургского метро на станции «Александра Невского». На рельсы упал человек – никаких других подробностей не разглашается.
«В дверях лежит голова женщины. Это было как в фильме ужасов!»,
— пишет один из свидетелей.
Другие люди также уверяют, что поезд переехал неизвестно человека, обезглавив его. Пока что непонятно, насколько точна информация. Люди жалуются на закрытую подземку и на переполненный общественный транспорт.
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что одну из рук упавшей под поезд на “Гражданском проспекте” могут сохранить. Сотрудники метро, полицейские и следователи изучили записи камер: пострадавшая упала не из-за давки.