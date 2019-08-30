Одну из рук упавшей под поезд на “Гражданском проспекте” могут сохранить

Одну из рук упавшей под поезд на “Гражданском проспекте” могут сохранить
Машинист успел сбросить скорость перед столкновением. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Сотрудники метро, полицейские и следователи изучили записи камер: пострадавшая упала не из-за давки.

Врачи предполагают что одну из рук девушке, упавшей под поезд на “Гражданском проспекте”, удастся сохранить. Сейчас правоохранительные органы Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, трагедия произошла 27 августа: девушка упала под состав и это на полчаса остановило работу станции. По данным камер видеонаблюдения, пострадавшая упала не из-за давки, сообщает “Мойка78” 30 августа — рядом с ней никого не было. Машинист успел нажать на тормоза, так что состав сбросил скорость перед столкновением. Девушке 27 лет, ее описывают как стройную брюнетку.

Ранее GazetaSPb сообщила, что поезд на “Гражданском проспекте” отрезал девушке обе руки. Информацию изучают в следственном отделе Калининского района Санкт-Петербурга.

Со 2 сентября на станции начнут ремонтировать эскалатор. До 1 ноября с 07:40 до 09:00 в рабочие дни вход на станцию начнут ограничивать.

гражданский проспект девушка метро подробности поезд пострадавшая
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вдова Дадашева рассказала о жизни после смерти боксера
Петербург может присоединиться к движению «Умники и умницы
Пожарное депо построили в Кудрово
В Луге пожилого мужчину задержали за убийство собутыльника
Одну из рук упавшей под поезд на “Гражданском проспекте” могут сохранить
Экс-председателя ТСЖ судят за присвоение 638 тысяч
Беглов рассказал, как его воспитывали в детстве
Что принесло Петербургу VI Общероссийское родительское собрание?