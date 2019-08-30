Одну из рук упавшей под поезд на “Гражданском проспекте” могут сохранить

Сотрудники метро, полицейские и следователи изучили записи камер: пострадавшая упала не из-за давки.

Врачи предполагают что одну из рук девушке, упавшей под поезд на “Гражданском проспекте”, удастся сохранить. Сейчас правоохранительные органы Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, трагедия произошла 27 августа: девушка упала под состав и это на полчаса остановило работу станции. По данным камер видеонаблюдения, пострадавшая упала не из-за давки, сообщает “Мойка78” 30 августа — рядом с ней никого не было. Машинист успел нажать на тормоза, так что состав сбросил скорость перед столкновением. Девушке 27 лет, ее описывают как стройную брюнетку.

Ранее GazetaSPb сообщила, что поезд на “Гражданском проспекте” отрезал девушке обе руки. Информацию изучают в следственном отделе Калининского района Санкт-Петербурга.

Со 2 сентября на станции начнут ремонтировать эскалатор. До 1 ноября с 07:40 до 09:00 в рабочие дни вход на станцию начнут ограничивать.