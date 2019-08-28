Поезд на “Гражданском проспекте” оторвал девушке руки

Поезд на “Гражданском проспекте” оторвал девушке руки
Падение пассажира на пути на полчаса прекратило работу станции. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Состояние пострадавшей жительницы Санкт-Петербурга остается крайне тяжелым.

Молодая девушка, упавшая под поезд на “красной” линии метро Петербурга останется без рук. Ее состояние остается критическим.

Как стало известно GazetaSPb 28 августа, 27-летнюю девушку госпитализировали с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой. Руки оторвало поездом. Состояние оценивают как крайне тяжелое.

Обстоятельства, при которых девушка упала на пути остаются невыясненными. Санкт-Петербургский метрополитен сообщил о падении девушки 27 августа около 13:30. Станцию закрыли на полчаса для пассажиров. Поезда ходили только до “Академической” («Девяткино» прекратило работу), движение восстановили в 14:02.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на “Гражданском проспекте” женщина упала под поезд.

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Поезд на “Гражданском проспекте” оторвал девушке руки
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