Женщину, упавшую на рельсы в петербургском метро, спасли

Скорой. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Женщину спасли. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пострадавшая, скорее всего, получила травмы, но осталась жива. Ее госпитализировали.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург». На станции метро «Гражданский проспект» под состав вагона упала женщина – на место приехали спасатели и карета скорой помощи. На данный момент пострадавшей помогли выбраться, она передана медикам. В каком состоянии находится петербурженка – не уточняется. Также пока не уточняется, как именно все произошло.

Напоминаем, что о случившемся рассказали очевидцы. Все поезда временно следуют на участке от станции «Проспект Ветеранов» до «Академической». Людей на станции «Гражданский проспект» не пускали.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что у метро «Василеостровская» сбили человека. Машин столкнулась с пешеходом правой стороной капота, тот отлетел в сторону. Водитель оперативно вышел из машины, чтобы помочь пострадавшему, пешеходы в округе тоже проявили соучастие. Мужчина жив, детали не уточняются.

гражданский проспект метро
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