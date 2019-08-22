У метро Василеостровская сбили человека

Вечером на переходе неподалеку от метро Василеостровская пешеход влетел в автомобиль.

В сети появилось видео, на котом зафиксировано ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода. Как видно на записи, мужчина выбежал на пешеходный переход, когда для него горел красный свет, в это же время легковой автомобиль мчался по дороге, для машин горел зеленый.

Машин столкнулась с пешеходом правой стороной капота, тот отлетел в сторону. Водитель оперативно вышел из машины, чтобы помочь пострадавшему, пешеходы в округе тоже проявили соучастие. Мужчина жив, детали не уточняются.

Фото и видео случившегося предоставили подписчики сообщества социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В комментариях к записи пользователи очень негативно отзываются о таких «торопливых» пешеходах и желают участнику ДТП выздоровления.

Ранее GazetaSPB сообщила о попытке петербуржца продать арендованное авто.